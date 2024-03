Ante la ausencia policial los robos en la región se multiplican

Mientras la Policía de la provincia de Buenos Aires y particularmente la de la ciudad de La Plata sigan haciendo la vista gorda y mirando para otro lado cuando ocurren los ilícitos, estos no van a dejar de repetirse y, de esta manera, la máxima vecinal se acerca cada día más a la realidad: “Las zonas están liberadas para la delincuencia”.

Desde hace un tiempo largo, los clubes de la región están jaqueados por diferentes sucesos de inseguridad y prácticamente todas las semanas se registran ataques de toda índole. En este sentido, sucedieron al menos dos robos, uno en una entidad deportiva de Tolosa y otro en la vecina localidad de Berisso.

Según denunciaron a través de las redes sociales los directivos de Unión y Formación Fútbol Infantil, un grupo de desconocidos ingresó durante la madrugada de ayer al predio ubicado en 11 y 523 con el fin de cometer un ilícito y, para poder actuar con mayor tranquilidad, primero cortaron los cables de las cámaras de seguridad y de la conexión a internet que les permite monitorearlas.

Luego forzaron la cerradura de la utilería y se llevaron materiales que utilizan para los entrenamientos y hasta un inflador eléctrico que había sido armado para el club por una familia, como así también herramientas para el mantenimiento habitual de las instalaciones de la institución.

Debido a la penosa situación, desde la comisión directiva aseguraron: “Estos hechos nos generan mucha angustia. Cada vez que ­queremos avanzar como club, la inse­guridad nos hace retroceder”, a la vez que sentenciaron: “Continuaremos trabajando para darle un mejor lugar a nuestros jugadores, que es por ­quienes realizamos todo el esfuerzo”.

En Berisso

En tanto que en el club Independiente de Berisso se registró un hecho parecido, cuando malvivientes entraron al predio y, además de llevarse varios elementos de valor, provocaron destrozos.

Los hampones forzaron una puerta y se alzaron con objetos destinados para la práctica deportiva.

En este sentido, las autoridades de la institución pidieron donaciones para poder recuperar lo perdido y señalaron que “el club va a salir adelante con la predisposición de esta familia futbolera sin importar los obstáculos que nos interpongan”.

No está de más aclarar que ambos atracos permanecen impunes, ya que las autoridades de la fuerza no solo no pudieron dar con los implicados, sino que ni siquiera los tienen identificados, por lo que no pueden avanzar con la precaria pesquisa.