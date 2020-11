Apuñalaron en la espalda a un pintor durante un robo en Los Hornos

Un pintor de 23 años fue brutalmente atacado en el marco de un robo que tuvo lugar ayer en un sector de Los Hornos y que por el momento no tiene personas arrestadas, informaron fuentes oficiales.



Por lo que este medio pudo saber, la víctima fue sorprendida en 133 y 76 por un delincuente, a quien se conoce por el apodo de “Maluma”. Este le exigió, bajo amenazas con un arma blanca, la entrega de sus pertenencias. No está claro si el joven se resistió pero lo cierto es que terminó con una puñalada en su espalda.



Ante eso, el agresor desistió de continuar con el ilícito y en cambio prefirió huir despavorido con rumbo desconocido, mientras el damnificado debió ser trasladado hasta la UPA de 66 y 153. Allí fue asistido por el personal de la guardia, a la vez que se le dio intervención a la comisaría Tercera, con jurisdicción en la zona.



“Por suerte el hombre se encuentra, hasta el momento, fuera de peligro y la lesión no reviste de gravedad”, comentó un portavoz. Ya ante los uniformados, el individuo relató lo sucedido y brindó características del hampón, quien permanece prófugo. Se abrió una causa en la UFI N° 3 por los delitos de “tentativa de robo y lesiones”.

Boquete en Ringuelet



En tanto, dos empleados de 29 y 35 años domiciliados en Sarandí fueron aprehendidos la noche del sábado luego de haber ingresado a robar a través de un boquete en el techo de un galpón de la empresa de insumos Argentrade SRL de 514 y casi Camino Belgrano.



Movimientos en el interior de los galpones de almacenamiento activaron las alarmas y uniformados de la fuerza se apersonaron. El Jefe de logística del lugar brindó las cámaras de seguridad, en donde se vio a tres cacos de contexturas delgadas.



De inmediato se los comenzó a buscar dentro del lugar asaltado y también en techos y sectores linderos, hasta que un testigo vio correr a dos sospechosos por 514 en dirección desde el Belgrano hasta 19. Ambos fueron interceptados en 515 y 19 y se les incautó una campera de cuero, una mochila, siete paquetes de bolsas de consorcio, una tijera para cortar chapa y una boleta de ferretería.