Región sangrienta: ya se duplicaron los homicidios del año pasado

El pasado miércoles se produjo el homicidio número 60 en nuestra región, pero no significó un hecho aislado, ya que el mismo marcó que se duplicó la cantidad de todo el 2019 -entendiendo homicidio como término que refiere a la muerte de un ser humano causada por otra persona-. Hay que tener en cuenta además que en este 2020 rige un aislamiento desde marzo y que todavía falta un mes para concluir.



Sin lugar a dudas ya el comienzo del año fue violento: el 1º de enero se produjeron cuatro crímenes, tres de ellos en la misma casa. Se trata del triple crimen de Romero que conmocionó al país y que tuvo lugar en una casa de la zona de 523 y 165, donde fueron hallados los cuerpos de Raúl (53) y Graciela (60), con un promedio de 13 puñaladas cada uno, y el cadáver de Alma (5), quien había sido degollada y luego descuartizada a la altura de las rodillas.



Pero no es la brutalidad de los crímenes lo que preocupa, sino el escaso lapso de tiempo entre que ocurren. Volviendo a hacer una comparación con el año pasado, en 2019 hubo meses (como abril o noviembre) donde no se registró ningún hecho, y otros (como junio o agosto) donde apenas hubo un episodio. Nada de esto ocurrió en 2020, donde se registraron al menos tres víctimas por mes, siendo enero el mes más sangriento, con una docena de homicidios.



Cabe mencionar que, si bien la cifra es alarmante, más teniendo en cuenta que hace nueve meses rige una cuarentena en la región y el resto del país, se han podido esclarecer el 71,6% de los casos. De hecho, en la mayoría de los episodios resueltos, los implicados fueron capturados a las pocas horas de cometer los mismos.



No obstante, las últimas dos semanas han estado marcadas por la violencia, ya que en ese lapso de tiempo cuatro personas fueron asesinadas. En todos esos casos las víctimas fueron hombres y a dos de ellos los mataron en el marco de un robo, siendo el crimen de Carlos Allende (44) el que tomó más trascendencia ya que murió luego de permanecer varios días internado tras recibir un disparo por parte de un motochorro de 15 años.



Damián Silva (22), fallecido número 60, murió tras casi una semana de estar internado. En este hecho, los investigadores asumen que fue baleado cuando quiso ingresar a robar a una vivienda en Punta Lara.