Asaltaron a un joven que caminaba por City Bell

Un delincuente atacó a un joven que caminaba en City Bell y, a punta de pistola y amenazas, le quitó sus pertenencias.

La víctima de 27 años, en diálogo con este multimedio, relató que todo ocurrió la tarde del sábado, cuando transitaba por las calles 470 y 132 y fue abordado por el maleante alrededor de las 19, cuando ya había oscurecido. En cuestión de segundos, perdió el dinero que llevaba encima —unos 1500 pesos—, su reloj y su celular. Consumado el atraco, el implicado se dio a la fuga en la moto en la que iba, solo.

Hasta el cierre de esta edición permanecía prófugo y nada se sabía de él, ya que ni siquiera fue identificado por el personal de la fuerza. En tanto, el damnificado se recupera en su casa del mal momento vivido. “Por suerte no me golpeó ni me hizo nada”, agradeció el hombre, quien pensaba radicar la correspondiente denuncia en las próximas horas, aunque admitió: “No va pasar nada. Todo va a quedar en la nada, como siempre”.