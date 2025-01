Ataque a los periodistas platenses que cubrían un hecho: tres detenidos

Tres salvajes que agredieron ferozmente a dos periodistas que cubrían el crimen de dos motochorros que fueron abatidos durante un fallido robo fueron aprehendidos en las últimas horas, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales abocadas a la investigación.

Todo comenzó cuando un agente de la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía Bonaerense se defendió de un atraco el pasado viernes en el partido bonaerense de La Matanza y le disparó a los dos ladrones a bordo de un ciclomotor, matando a uno en el acto. El restante, en tanto, falleció a los pocos metros, mientras escapaba con el rodado.

Ante la noticia, diferentes medios de comunicación se acercaron a la escena, entre ellos A24, con su periodista platense Alejandro Pueblas, y Todo Noticas, que envió a la también profesional local Ana Ortiz.

Los familiares y allegados de los cacos empezaron a hostigarlos desde un principio, impidiéndoles trabajar, y poco después pasaron a la acción. Primero atacaron a TN y luego al equipo de A24. Desesperados, y gracias al buen gesto de un vecino, las víctimas ingresaron a la casa de este, donde se refugiaron.

Pueblas narraba durante el ataque que “nos tiraron piedrazos y nos intentaron robar los celulares y las pertenencias. Estamos dentro de una vivienda, nos abrieron las puertas porque nos mataban. La Policía no daba abasto. El camarógrafo recibió golpes de puño en los ojos y con un cajón de verdura le pegaban en la espalda, y a mí con un cajón o un fierro, también en la espalda. Tengo hematomas. Hasta pegaban patadas a la altura del estómago y las piernas, y piñas y patadas en la cabeza”.

Debido a eso, se inició una pesquisa y gracias a las diversas filmaciones se logró atrapar a tres de los involucrados, en allanamientos llevados a cabo el sábado. Por el momento, todos permanecen en prisión y se analiza quiénes más participaron de los bestiales incidentes.

“Robale a Dios”

A su vez, tal como este medio publicó en su edición anterior, los familiares de uno de los hampones abatidos escribió una amenazante carta, donde se desprende: “Franco, desde chicos que somos hermanos y hacíamos nuestro propio sustento económico y ahora me dejaste solo. Pediremos justicia por vos y esto no se puede pasar por alto. Siempre presente delincuente, andá, robale a Dios y hacete respetar en el cielo. Mostrales quién es el más atrevido a todos esos inútiles. Cuidaré de tu hijo Tahiel, él te vengará, y de tu pareja Agustina, pierde preocupación por ello”.

En otro sector, se escribió: “Siempre me dijiste que deje de sustraer objetos que no me pertenecen y yo no te hice caso. Prometo siempre tenerte en mi corazón. Pronto haremos venganza contra todos esos inútiles. Hermano, te quiero mucho”.