Atropello mortal y fuga: los detalles del caso

Continúa la conmoción por la muerte de Rodrigo Villalba, el joven de 19 años que fue brutalmente atropellado el sábado en Villa Elvira por un jardinero de 28, quien luego se dio a la fuga y fue capturado horas después.



La víctima estaba bajo tratamiento psicológico por los efectos de la cuarentena y había llegado a nuestra ciudad procedente de Misiones para radicarse junto a su familia en Barrio Aeropuerto. Sus allegados lo despidieron en las redes sociales y también cortaron la calle donde ocurrió el accidente: 13 entre 98 y 99.



“Le robaron la vida. No era un mal pibe, era un pibe de barrio, que sufrió pero jamás dejó de sonreír. No estaba robando, no estaba drogado, simplemente salió a ver a sus amigos como todos sus días y un hijo de p... lo atropelló y no paró. Lo dejó muerto en la calle como si fuera basura. Pido justicia”, contó una amiga, quien agregó: “Ayer (por el viernes) te vi por última vez sin pensar que sería la última. Qué feo fue recibir la noticia de tu partida. Te vi tendido en el suelo cubierto y se me congeló el alma. Dios tiene en el cielo a un gran ser humano”.

Captura



De acuerdo a la pesquisa policial, el chico, domiciliado en 14 entre 97 y 98, caminaba por 13 con el fin de ir a visitar a unos allegados. Allí, por causas a establecer fue arrollado por el conductor de una Ford 100 tipo Pickup, de color blanco. El impacto contra el vehículo y contra el asfalto lo mataron prácticamente en el acto, quedando boca abajo en el piso.



Quien lideraba el rodado, lejos de detenerse, se dio a la fuga con rumbo incierto. Terminó siendo capturado alrededor de las 19 del mismo sábado mientras circulaba por 609 y 5 bis, a escasos metros de su vivienda.



Se llegó hasta él gracias al aporte de un transeúnte, quien declaró ante los agentes de la Fuerza; también por las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Además de eso, lo complican los daños que tenía la camioneta “ocasionados por el accidente”, según un vocero.



El hombre quedó imputado en una causa caratulada como “homicidio culposo”.