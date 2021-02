Batalla campal en un bar de Berisso dejó un apuñalado

El fin de semana se vio marcado por la violencia a causa de un incidente ocurrido en un bar de la zona de 122 y 59, de la vecina localidad de Berisso. Un joven resultó herido porque recibió una puñalada y debió ser hospitalizado.



Según precisaron testigos consultados por el hecho, todo sucedió minutos antes de la medianoche, cuando por motivos que todavía intentan establecerse dos grupos de personas comenzaron a discutir. Se desconoce si se trató de un problema anterior o si los involucrados no tenían relación alguna, pero lo cierto es que la pelea pasó de las palabras a los golpes de puño.



De inmediato los demás presentes, que habían ido a disfrutar de una jornada de descanso, terminaron encontrándose con una situación de extrema tensión cuando se desató una batalla campal en medio del bar. En medio del alboroto uno de los implicados sacó un objeto punzocortante y le asestó un golpe a su rival.



El resultado de la brutal pelea, que logró ser detenida cuando llegó la intervención policial, fue un joven apuñalado en el brazo.

Entonces se solicitó la presencia de una ambulancia para que asistiera al damnificado, quien se quedó sentado en una de las sillas de la vereda mientras sus amigos trataban de tranquilizarlo.



De inmediato, un grupo de médicos arribó a la escena y tras una rápida inspección, se dispuso el traslado de la víctima a un centro de salud. Afortunadamente, luego de ser revisado por los profesionales de salud, se constató que su vida no corría peligro; aunque sí tuvieron que realizarle las correspondientes curaciones debido a la profundidad de la herida.



En lo que respecta a lo sucedido, aún no está claro si se produjeron detenciones o si el autor del salvaje ataque fue aprehendido o identificado. Se espera analizar el registro de las cámaras de seguridad de la zona para poder reconstruir el hecho y determinar qué causó la pelea. Asimismo, se están recabando los testimonios de los que estaban presentes, aunque hasta el momento no pudieron brindar detalles precisos del incidente.