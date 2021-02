City Bell: asaltaron a un hombre a metros de la comisaría

Un vecino de la localidad de City Bell denunció que fue una nueva víctima de la delincuencia. Lo que resulta más grave aún es el hecho de que el hombre vive apenas a 200 metros de la comisaría y a unas pocas calles del centro comercial.



Según trascendió, el hecho tuvo lugar en la zona de 14 C y 467, cuando desconocidos ingresaron a la vivienda del damnificado a altas horas de la madrugada.



Mientras el hombre dormía, un número no identificado de maleantes ganó el interior de la propiedad y se apoderó de su motocicleta.



Los hampones actuaron con tal sigilo y rapidez que en principio no fueron detectados por la víctima ni por ninguno de sus vecinos, quienes dijeron que solo habían escuchado el ladrido de algunos perros. El frentista descubrió todo horas más tarde, cuando despertó y se encontró con los daños y el faltante de su rodado.

Allí fue cuando se dio cuenta de que para ingresar los maleantes rompieron el portón y se apoderaron de su Honda Tornado, por lo que fue hasta la comisaría a realizar la correspondiente denuncia.



No obstante, la peor noticia llegó más tarde, cuando los uniformados le notificaron que encontraron una moto incendiada a en el barrio Savoia. En efecto, se trataba del vehículo del damnificado, el cual había sido abandonado en 467 y 13C. Además lo habían prendido fuego, por lo que los daños fueron totales y el rodado quedó inutilizable.



Por su parte, en lo que respecta a los autores del hecho, hasta el momento nada se sabe de ellos. Por esta razón todavía siguen siendo intensamente buscados para ser imputados por el delito de “robo automotor e incendio”.



Ahora resta analizar las cámaras de la zona y recabar los testimonios de los vecinos.

Un hecho similar a pocas calles



Cabe mencionar que, tal como informó diario Hoy en su edición anterior, una familia de 478 y 27 sufrió un hecho de similares características. Al menos dos delincuentes ingresaron a su vivienda cuando se encontraban durmiendo.



Actuando con sigilo, habían logrado moverse dentro del inmueble sin que nadie se de cuenta, hasta que en un descuido un ruido despertó al dueño de casa. Él de inmediato encendió las alarmas y puso en fuga a los implicados. No obstante, al revisar si había algún faltante notó que se habían llevado un televisor, entre otras cosas.



Por su parte, un vecino de los damnificados terminó descubriendo que los mismos maleantes también se llevaron la bomba de la pileta.