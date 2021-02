Motochorros asesinaron a un abogado durante un brutal robo en Villa Elisa

Un abogado de 50 años, que según las fuentes consultadas por diario Hoy trabajaba en la Cámara de Diputados de la Nación, fue asesinado. Dos motochorros le dispararon a quemarropa delante de una de sus hijas. El brutal robo tuvo lugar en Villa Elisa y hasta el cierre de esta edición no había ningún responsable detenido.



Alrededor de las 17 y a apenas horas del “alarmazo” pactado para hoy a las 21, sucedió este brutal incidente de inseguridad, a metros de una vivienda emplazada en las calles 28 y 409 de la localidad del norte platense. La víctima, un letrado domiciliado en Capital Federal e identificado como Eduardo Chantada, había ido a visitar a unos familiares y se preparaba para marcharse.



Junto a él estaba un allegado y también su hija de 11 años (tenía otras dos, más chicas); todos se encontraban en el portón de la casa, que estaba abierto. Entonces irrumpieron dos delincuentes a bordo de un ciclomotor y los abordaron con la clara intención de robarles. En este punto, algunos voceros aseguraron que los hampones llegaron a ingresar al parque de la residencia, mientras que otros dijeron que no.



Lo cierto es que uno de los cacos descendió del rodado, se acercó a los damnificados con un arma de fuego y los apuntó, amenazándolos. No está del todo claro si Chantada se resistió al ilícito, pero quien empuñaba la pistola no dudó en propinarle dos tiros a corta distancia, uno de los cuales impactó en la nuca de la víctima. Tras la agresión, que fue presenciada por la niña, regresó al vehículo donde lo aguardaba su cómplice. Ambos escaparon con rumbo desconocido, sin llegar a llevarse nada.

Protestas y marchas



Con una herida crítica en la cabeza, el profesional se desplomó y minutos después fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital San Roque de Gonnet. Acá también hay versiones encontradas, ya que un portavoz del nosocomio indicó que el hombre “llegó ya sin vida”, mientras que los investigadores que analizan lo sucedido aseveraron que pereció dentro del centro médico, sin que los facultativos pudieran hacer algo para salvarlo.



Hasta la escena del crimen se acercaron agentes de la comisaría Duodécima con jurisdicción en la zona, peritos de la Policía Científica y detectives del Gabinete de Homicidios de la DDI. Pronto comenzaron a tomarle declaración a los testigos y también a buscar cámaras de seguridad por la zona, con el fin de obtener mayores precisiones acerca de los involucrados. Sin embargo, aún permanecen prófugos.



Además del “alarmazo” de esta noche, que había sido propuesto por los vecinos de City Bell y que se extendió a otros barrios como Los Hornos, Gonnet, San Carlos, el Casco Urbano, Berisso y Ensenada, los frentistas de Villa Elisa marcharán el jueves a las 18. Se reunirán en el Camino Centenario y Cantilo para llegar hasta la plaza Belgrano de City Bell, “por Eduardo y por todos nosotros”, contó quien propuso la idea. Y agregó: “Se invita a los vecinos de Arturo Seguí, Gonnet, Villa Elisa, El Rincón, Gorina y Hernández. La marcha será pacífica, con distanciamiento, pero estemos todos porque todos estamos con Eduardo y somos Eduardo”.

Otro grave ilícito



En otro grave asalto la noche del sábado, seis motochorros le pegaron a un joven en 25 y 489. Le quitaron dinero en efectivo y otros elementos de valor. “Lo golpearon y lo lastimaron. Hubo varios llamados al 911 y nadie apareció. Los ladrones fueron disuadidos por las alarmas y el chico fue asistido por los vecinos”, relató un lugareño.