Berisso: le robaron el motor de la lancha a reconocido viñatero

Durante la mañana de ayer, un reconocido viñatero berissense fue víctima de la inseguridad. Se trata de Renzo Ruscitti, a quien le robaron el motor de su lancha, la cual había dejada amarrada al frente de su vivienda.

“Cuando me desperté, me asomé por la ventana y vi la que la lancha estaba arrinconada y sin el motor”, dijo el damnificado. Agregó que no dudó en llamar a su hijo en cuanto notó lo ocurrido. Asimismo, también le pidió ayuda a un vecino para que lo llevara hasta Prefectura, donde finalmente presentó todos los papeles para hacer la correspondiente denuncia, aunque por el momento no hay pistas de los autores del hecho.