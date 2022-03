Con un cuchillo, amenazó a un joven e intentó abusarla en la calle

Un bestial episodio tuvo lugar en la localidad de Altos de San Lorenzo, donde una joven fue atacada por un individuo, que armado con un cuchillo intentó abusar sexualmente de ella. Además, el implicado quiso atacar a los vecinos que fueron a defender a la víctima.

Voceros oficiales le detallaron a Trama Urbana que todo ocurrió en 19 y 72, cuando la damnificada, de 21 años, caminaba por el lugar. En ese momento apareció un sujeto, quien la manoseó en sus partes íntimas. No obstante, un vecino que vio lo que pasaba salió a defenderla, pero el pervertido sacó un cuchillo e intentó lastimarlo.

El hombre se trenzó en lucha con el implicado. Finalmente logró reducirlo y retenerlo hasta que llegara la Policía, ya que otros frentistas habían llamado al 911. El depravado fue puesto entonces bajo custodia y trasladado a la comisaría Octava, donde quedó imputado por “tentativa de abuso sexual y amenazas calificadas”.

“No me callan nunca más”

Por su parte, una joven denunció que fue abusada por su propio primo. El hecho habría ocurrido en diciembre del 2020, durante una reunión de amigos. “Fui al baño de la habitación en la que iba a dormir y dejé mis pertenencias para no mojar la cama”, sin embargo, en ese momento el sujeto se habría puesto detrás de ella y comenzó a decirle comentarios obscenos.

“Él me respondía: Mirá cómo estoy, y no me olvido más mi respuesta. Le dije que no quería mirar”. Y el insistía: Mejor, porque sino sabés cómo arrancás”, agregó la chica, quien aseguró que por suerte en ese instante ingresaron sus amigas y el sujeto se fue a otra cama de la habitación a dormir.

Ahora, tras haber realizado la denuncia, la DDI La Plata investiga lo sucedido. “La situación pesa, genera angustia, ansiedad y desesperación”, concluyó.