Berisso: un hombre le gatilló a la pareja de su ex

Un extremo caso de violencia ocurrió en la vecina localidad de Berisso, donde un sujeto fue hasta una vivienda de Villa Argüello y le gatilló a la actual pareja de su ex.

Según la denuncia presentada por las víctimas, una mujer de 28 años señaló que durante la madrugada estaba junto a su novio en un domicilio ubicado en la calle 13, entre 133 y 134, Villa Argüello, cuando de repente dos hombres irrumpieron en la propiedad, provocando temor.

Se trataba del ex de la damnificada, quien estaba acompañado por otro individuo que hasta el momento no pudo ser identificado. El primero de ellos, extrajo una pistola de entre sus ropas, le apuntó a la actual pareja de la chica y apretó el gatillo, aunque afortunadamente el tiro no salió.

Luego de varios segundos de tensión, finalmente lograron echarlos y una vez afuera, ambos balearon el frente de la casa provocando daños materiales.

Tras ello, los damnificados fueron a la comisaría Cuarta y realizaron la denuncia. Con la investigación en un curso, la justicia ordenó un allanamiento en una finca de 134, entre 12 y 13.

Allí encontraron al sospechoso del intento de ataque, el cual fue arrestado y trasladado hasta la seccional. En tanto que, incautaron prendas de vestir, aunque no pudieron hallar el arma.