Berisso: un hombre murió ahogado luego de rescatar a sus hijos del río

Este domingo por la mañana, un hombre de 44 años murió ahogado tras arrojarse al Rio de la Plata para salvar a sus hijos. Los niños al parecer no podían volver a la orilla por lo que el sujeto decidió entrar al agua para salvarlos.

Los niños finalmente pudieron salir pero el hombre perdió la vida. Un familiar llamó a emergencias y rápidamente personal de guardia de Defensa Civil y un móvil con personal de Prefectura, quienes lograron sacarlo.

Al sujeto se le practicó reanimación cardiopulmonar (RCP) por casi una hora, junto con una dotación médica del SAME y rescatistas de Bomberos Voluntarios, pero el hombre no reaccionó. La víctima era oriunda de La Plata, al momento de suceder la tragedia, alrededor de las 8 de la mañana, el servicio de guardavidas no había comenzado.