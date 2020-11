Berisso, víctima de la delincuencia: ahora desvalijaron una vivienda

En los últimos meses, los vecinos de El Carmen de Berisso vienen siendo víctimas de la delincuencia más atroz. Esta se materializa en entraderas, escruches, robos callejeros y a comercios. Incluso, hasta amenazan a madres con secuestrarles a sus pequeños hijos que llevan en brazos o cochecitos si se resisten o si no les entregan lo que ellos pretenden. Bajo esta problemática que se repite y que incluso creció en intensidad durante las semanas precedentes, los vecinos se reunieron una vez más para intentar encontrar una solución, pero ni eso frena el ataque delictivo.

Ahora quien sufrió la irrupción de hampones en su casa fue un empleado domiciliado en las calles 600 y 129. Hasta allí se aproximó durante la madrugada del domingo un número todavía no establecido de ladrones, que sorprendieron a la víctima mientras dormía. Sin despertarla, se apoderaron de todos los elementos de valor que fueron encontrando, actuando con total sigilo. “Creemos que se metieron al inmueble violentando una ventana”, admitió un vocero con acceso a la causa, a la vez que enumeró que los intrusos se apoderaron de un dinero en efectivo cuya cifra no trascendió, un televisor LED de 32 pulgadas, un celular marca Samsung modelo J2, un par de zapatillas Nike color negras con detalle blancos y documentación y tarjetas varias.

El damnificado notó el incidente una vez que se levantó y radicó la correspondiente denuncia, por lo que agentes de la comisaría Tercera, con jurisdicción en la zona, ya se encuentran investigando lo sucedido para intentar dar con los responsables. A su vez, se acercó al lugar un equipo de la división Rastros de la Policía Científica, para levantar algún indicio que hayan podido dejar los atracadores. En tanto, se abrió en la UFI número 9 de Autores Ignorados del partido judicial La Plata una causa penal por el delito de “robo”.

“Nadie hace nada”

“Yo ya no sé cómo actúan los delincuentes, pero siguen acumulando robos y nadie hace nada”, se lamentó un vecino de El Carmen, aterrado ante la sucesión irrefrenable de atracos. Otra refirió: “Ya empezamos a creer que duermen a las víctimas, porque ni siquiera se enteran de que les entraron a sus casas. Si están durmiendo, no se despiertan. Ya no sé qué pensar”, mientras que una tercera indicó: “Estamos en situación de alerta desde hace meses. No dormimos. Es traumático vivir así”.