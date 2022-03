Brutal robo a una veterinaria en Tolosa

Dos delincuentes ingresaron violentamente a una veterinaria de 532 entre 2 bis y 3 y se llevaron la recaudación. El asalto ocurrió a primeras horas de la mañana por lo que se llevaron poca plata.

Aún así los malvivientes no creyeron que esa era toda la plata así que apuntaron con un arma a quienes atendían el local y posteriormente los encerraron.

"Me llevó hasta al baño a punta de pistola después me encerró", dijo Laura, una de las veterinarias "entró el muchacho me pidió un medicamento pero le dije que no lo teníamos, después sacó un arma", explicó

Según su relato, el malviviente amenazó con pegarles un tiro pero afortunadamente solo se llevó los celulares y algo de plata sin lastimarlos.