Buscan a una joven y su hija de nueve años que desaparecieron en San Martín

La Policía busca a una mujer de 25 años y a su hija de 9, que llevan ocho días desaparecidas luego de irse de su casa en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Jazmín Godoy y Lucila Montes viven en la zona de Villa Hidalgo, de dicho distrito del noroeste del GBA, junto con la mamá y un hermano mayor de la joven.

"Me extrañó mucho que se lleve la nena, nunca la dejaba salir desde que empezó la pandemia (del coronavirus). Siempre decía que quería salir del encierro y visitar a las amigas que tiene en varios lados", declaró Patricia, mamá de la mujer, a la agencia NA, sobre la desaparición el lunes 9 de noviembre.

De acuerdo con lo que trascendió, Jazmín se fue con su celular -pero dejó el de la pequeña-, algo de ropa y además quedó en el domicilio gran parte del dinero que poseía.

Patricia dejó pasar unos días, mientras hacía averiguaciones entre los allegados de Jazmín, con la ayuda de otra hija de 31 años que vive en España, y luego decidió presentar la denuncia, por lo que en el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín.

Mientras comenzaba a hacer las averiguaciones policiales, la familia y los allegados fomentaban la búsqueda en las redes sociales. Patricia describió a Jazmín como "delgada, de tez blanca, ojos verdosos, alrededor de 1,65 metros de estatura".

Lucila tiene el mismo color de pelo y tez que la mamá, mientras que también es de contextura delgada y tiene ojos azules.

Aunque no sabe con precisión como estaba vestida, dijo que Jazmín por lo general lucía remeras de color negro, jeans y unas zapatillas de marca Nike. También dijo que la mujer no tenía una buena relación con su ex pareja y padre de la nena, un joven de la misma edad.

No obstante, dijo no tener sospechas sobre su ex yerno y aseguró que tras la denuncia ante la Policía se presentó al ser requerido, mientras se mostró muy preocupado por encontrar a su hija.