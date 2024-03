Caso Báez Sosa: confirman en La Plata las condenas a los rugbiers

La Sala II del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires confirmó las condenas impuestas a los ocho rugbiers involucrados en el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Los condenados se encuentran detenidos en Melchor Romero.

En un fallo extenso, los magistrados corrigieron la calificación del delito, pero mantuvieron las penas. Aunque consideraron que los asesinos no actuaron con alevosía, ratificaron que cinco de los acusados deberán cumplir prisión perpetua. Los tres imputados restantes fueron condenados a 15 años de prisión.

Fernando fue asesinado frente a la discoteca Le Brique en la ciudad balnearia, luego de mantener una discusión con sus atacantes en el interior del boliche. El caso generó una profunda conmoción pública en el inicio del 2020.

Tres años después, en febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores había impuesto las condenas que hoy quedaron firmes. Prisión perpetua para Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios.

Con relación a la alevosía por la que habían sido condenados los atacantes, los jueces de Casación consideraron que no estaban probadas las exigencias de la norma penal. “Si bien en términos coloquiales la descripción del hecho pareciera mostrar que fue alevoso, en términos técnicos el Código Penal exige algunas circunstancias que no se probaron por lo que se quitó esa agravante”, informaron desde el tribunal.

No obstante, como se mantuvo el agravante de la premeditación no corresponde una alteración en la pena. En definitiva, se hizo lugar parcialmente al recurso de la Defensa, aunque sin beneficios para esa parte, y se rechazaron los recursos de los acusadores (fiscales y particular damnificado).

La siguiente instancia judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que tendrá que pronunciarse en la medida en que las partes presenten recursos extraordinarios, lo que se entiende que harán pues ninguno obtuvo el resultado pretendido. Los interesados en recurrir a esa instancia tienen 10 días para hacerlo.