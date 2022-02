Condenaron a la exsecretaria de una Fiscalía por insertar datos falsos en las causas

La titular del Juzgado Correccional n° 3 de La Plata, Ana Belén Piccone, condenó a dos años de prisión en suspenso a Lorena Di Rocco, por representar como abogada a un hombre pese a que era incompatible con su función de secretaria de la Fiscalía n° 3. También por haber insertado datos falsos en los expedientes y ocultar causas en su vivienda.

“Se encuentra acreditado que, en fecha indeterminada, pero que se puede ubicar con anterioridad al 28 de febrero del 2018, Di Rocco prestó sus servicios profesionales como abogada a Rubén Oscar Caroni por los cuales cobró honorarios, encontrándose inhabilitada para ejercer la profesión porque en ese momento cumplía una función pública en la esfera del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires”, explicó la magistrada.

La imputada “ejerció actos propios de la profesión de abogada cuando no tenía autorización para ello. Además, quitó de la órbita de la administración pública instrumentos públicos correspondientes a procesos en investigación, impidiendo su uso. Ello ha quedado evidenciado en la necesidad de reconstrucción de un expediente que se encontraba en su domicilio y que falsamente la acusada informó que se había extraviado”, detalló la jueza.

Ejercicio incompatible

Entre las pruebas en contra de Di Rocco, la magistrada tuvo en cuenta la declaración de Caroni y Alejandra Díaz, a quienes la acusada asesoró. “Ambos relataron haberse entrevistado con ella en varias oportunidades, y que fue ella quien confeccionó los escritos que luego le hizo firmar a Caroni, y fue (a la imputada) a quien le entregaron el dinero pautado como pago por los servicios prestados, pese al resultado que luego terminó con la ruptura de las partes”.

Asimismo, en el fallo se mencionó como pruebas una pericia informática y el pago de 9.000 pesos que la imputada aseguró que había firmado, pero no reconoció haberlo recibido. En su defensa, Di Rocco mencionó que quería “darle una mano” al denunciante, pero que “él a veces no entendía que ella no podía ejercer ni abogar, ni nada. (La acusada) dijo que el talonario de pagos era para la personas que trabajan en su casa, y que le firmó el recibo (a Caroni) porque él se había ido mal”.

Además, “se encuentra acreditado que Di Rocco, también con fecha incierta pero próxima al 29 de noviembre del 2017, en el marco de una causa por usurpación de un inmueble, insertó declaraciones falsas en un documento público, toda vez que confeccionó el informe en donde manifiesta haberse extraviado el informe mencionado anteriormente, a sabiendas de que el mismo se encontraba oculto en su domicilio particular”, sostuvo la magistrada.

Causas ocultas

Durante la investigación, se probó que la acusada suprimió de la Fiscalía n°3 de La Plata al menos diez expedientes, mientras se desempeñaba como responsable en el sistema informático. De esa manera, la imputada “impidió que los mismos siguieran el trámite correspondiente. Para ello, una vez asignados en el sistema informático, los ocultó –al menos como último destino- en su casa”, indicó Piccone.

Con esas acciones, Di Rocco omitió deliberadamente cumplir con los deberes que le imponía su carácter de funcionaria pública, perteneciente al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires”, comentó la jueza. Por ello, la misma condenó a la acusada a “dos años de prisión con ejecución condicional, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el plazo de 4 años y multa por $12.000”.