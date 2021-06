Continúa la investigación por el incendio fatal en Los Hornos

Personal policial continúa investigando el trágico episodio sucedido en una vivienda de la localidad de Los Hornos, donde un padre y su hijo murieron al quedar atrapados en un incendio, que consumió por completo su vivienda.

Las víctimas fatales fueron identificadas como un jubilado de 70 años y su hijo de 45, quienes perdieron la vida producto de las llamas que destruyeron su hogar, ubicado en 55 y 146. Ahora, a menos de 24 horas de lo sucedido, los peritos siguen tratando de determinar qué fue lo que pasó.

“Se habló con la persona que hizo las pericias, por el momento no entró nada raro”, aseveró un vocero consultado por Trama Urbana. No obstante, los vecinos no salen de su conmoción y aseguran que les parece “muy extraño” que ninguno de los dos haya podido salir.

Según trascendió, los vecinos de la zona, al notar que el fuego arrasaba la vivienda, fueron inmediatamente a socorrerlos, pero nada pudieron hacer. Si bien comenzaron a golpear la puerta, a intentar quitar la reja y hasta tiraron piedras al techo, nadie salió del interior ni escucharon ruidos, por lo que no entienden qué pudo haber pasado.

Cabe mencionar que, además de los fallecidos, en la casa vivía una perra de raza galgo que acababa de tener seis cachorros, los cuales hasta el momento no hay logrado ser localizados y no hay rastros de los mismos.

El hecho

El dramático suceso tuvo lugar en un inmueble de material que poseía en su interior divisiones de madera y techo también de madera machimbre. Por causas todavía no establecidas, las llamas ganaron lugar en pocos segundos, y ahora la tarea de los peritos será indagar los motivos.

Lo cierto es que dentro se hallaba un sujeto de 70 años y su hijo de 45, y ninguno de los dos pudo salir. Así, en cuestión de minutos quedaron atrapados en medio del fuego y perecieron poco después.

Toma intervención la Unidad Funcional Instrucción en turno y la comisaría Tercera, caratulándose el episodio como “averiguación causales de muerte”.