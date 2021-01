“Dame todo o lo mato”: así fue el violento robo en un comercio de Barrio Norte

Momentos de extrema tensión se vivieron en la tarde del sábado en una fiambrería ubicada en la zona de 13 y 32, en pleno Barrio Norte de nuestra ciudad. Dos delincuentes armados ingresaron al negocio y amenazaron con matar a uno de los clientes si los empleados no entregaban el dinero de la caja registradora.

Tal como informó diario Hoy de forma exclusiva en su edición anterior, todo sucedió pasadas las 17, cuando un joven y otras dos chicas esperaban ser atendidos en la fiambrería. Una de las víctimas dialogó con Trama Urbana y contó detalles de lo sucedido: “Me pusieron una pistola en la cintura, me tomaron del cuello y me llevaron a la caja registradora”.

No obstante, ante la falta de reacción de los empleados, uno de los hampones lanzó una brutal amenaza. “Dame todo o lo mato”, dijo el delincuente.

“Cuando se estaban por ir, nos sacaron a todos la billetera y los celulares, aunque yo justo había dejado el mío en casa y no tuve que lamentar que me lo saquen. También se llevaron la cartera de una de las chicas, fue todo muy rápido”, indicó el damnificado. Siguiendo con su relato, añadió: “Resultó una situación bastante tensa, tengo entendido que el local ya sufrió otros robos anteriormente. Fue bastante violento a pesar de que no nos golpearon, además se dio a plena luz del día”.

Cabe mencionar que, aparte de los tres clientes, en el lugar también había dos empleados, quienes sufrieron el robo de sus pertenencias.

Tras el salvaje ataque, ambos delincuentes se subieron a una moto y escaparon con rumbo desconocido, ya que ninguno de los testigos pudo ver si se dirigieron hacia calle 1 o si tomaron la dirección opuesta hacia San Carlos. Por el momento ambos individuos permanecen prófugos.

En el incidente, tomó intervención la comisaría Segunda, con jurisdicción en la zona.