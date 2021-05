Declararon los testigos que vieron con vida por última vez a su esposa

En el marco del juicio que el Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata le sigue al abogado Rubén Carrazzone, acusado del femicidio de su esposa (la empresaria dueña de un restaurante, Stella Maris Sequeira), durante la jornada de ayer declararon los tres parqueros que presuntamente oyeron toda la pelea. Además, vieron a la mujer del letrado llorando el último día que se la vio con vida, le dijeron fuentes judiciales a Trama Urbana.



En tanto, en la audiencia anterior, realizada a puertas cerradas y sin la presencia del público ni de la prensa, declaró Alejandra Mabel Sequeira, hermana de la víctima, quien en su relato confirmó que el 27 de diciembre del año 2016 fue el último día que vio a Stella y que recién la llamó el 30 del mismo mes para saludarla por su cumpleaños.



Sin embargo, durante la llamada telefónica Sequeira no logró hablar con su hermana, ya que el acusado le dijo que su esposa estaba durmiendo, y que no se podía levantar debido a que había tomado alcohol y pastillas. De acuerdo con la declaración de la testigo, la conversación fue entre las 11 y 12 del mediodía.



Alejandra Sequeira “les comenta a sus hijos lo que dijo Rubén, y se lo contó a su marido (pero) nadie le prestó atención en ese momento. Su hermana pastillas nunca supo que tomó, alcohol tomaba en reuniones sociales, era normal lo que bebía, tomaba cerveza, vino en un asado”, según el acta.



Además, la declarante “escuchó a los perros ladrar mucho, estaban como inquietos, rasguñaban algo, pero ahí no prestó atención”, según consta en el acta del día de la audiencia.

Después, la testigo detalló que su cuñado fue a su casa y le contó que Stella había desparecido y que ya había hecho la denuncia.



“Cuando subió las escaleras, (Alejandra) le dijo a su hija que Rubén le narró que la última vez que la vio (a su esposa) fue el 29 (de diciembre) y después le dijo, cuando la llamó el 30, que Stella estaba durmiendo; ahí algo no le cerró”, refirió la hermana de la empresaria en su relato. La mujer también contó que pensó que Carrazzone había matado a su hermana porque el imputado dijo que su mujer se fue y que le había dejado todas sus propiedades.



Por otra parte, la testigo comentó que 20 días antes de la desaparición de Stella, esta le contó que Jonathan Bianchi había matado a Marisol Oyhanart y “Rubén lo estaba defendiendo. La testigo le dijo que no le contara esas cosas. Stella estaba blanca, pálida, se quedó un rato y se fue; estaba con miedo ese día, asustada”, contó la hermana de la víctima.