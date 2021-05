Villa Alba: otro poste inclinado y falta de conectividad

Una familia, en 121 y 99, vio literalmente amenazada su casa ante la caída de un enorme poste que se terminó apoyando en una parte de la estructura de la propiedad y evitó así terminar en el piso.

La escena afectó a los vecinos de 121 y 99, quienes aseguran haber llamado insistentemente al 147, a Telefónica y también a Defensa Civil.

“Llamé varias veces a Telefónica y no me hacen caso. Cada vez que llamo me ponen un robot al teléfono”, explicó Alicia Silvera en alusión a la atención de la empresa Telefónica Movistar.

“Desde el domingo estoy pidiendo ayuda y no me dan respuesta”, agregó esta vecina de calle 121 y 99.