La isla de Europa que busca habitantes

Vivir en una isla de Europa, con vistas increíbles y una tranquilidad en sus alrededores, probablemente sea el sueño de muchos. Este ya puede ser posible.

Este increíble lugar se llama Sark, y espera con los brazos abiertos a cualquier persona que desee vivir en su localidad, sin importar que sean inmigrantes. Cabe destacar que exige escasos trámites y el sistema impositivo es casi inexistente.

En los últimos años, su población disminuyó de 600 a 400 habitantes, por lo que ­buscan incrementar el número de personas en su isla.

Se trata de un cayo de 5,6 kilómetros de largo y 2,4 de ancho, ubicado frente a las costas de Normandía, entre la península de Cherburgo, en Francia, y el sur de Inglaterra.

Está regida por la corona británica, aunque con su propio sistema administrativo legal independiente. Es conocida en el mundo por ser uno de los pocos lugares donde los autos no están permitidos. Los caballos, carretas y bicicletas son los medios de transporte.

Tampoco hay iluminación artificial en la calle, lo que permite tener vistas privilegiadas del cielo. De hecho, tiene un observatorio y en 2011 fue premiada por la Asociación Internacional de Cielos Oscuros.

Los beneficios en términos económicos: no hay impuesto sobre la renta, no existe el impuesto a las ganancias de capital, a la herencia o el IVA. No es necesario revelar ingresos o bienes personales.

Requisitos para mudarse

Existen diferentes categorías de visas. Una es para personas de Reino Unido e Irlanda, a quienes solo se les pide que alquilen un lugar donde vivir y lo registren.

La segunda categoría son permisos de trabajo para personal profesional. Las personas capacitadas podrán mudarse después de obtener un trabajo que de otra manera no se podría cubrir localmente.

Otro tipo de visa es para los empresarios y emprendedores, quienes deben hacer una inversión mínima de 273.000 dólares para así crear beneficios económicos para los lugareños, como puestos de trabajo.

Por último, existe un permiso para escritores, compositores y artistas. Requiere que las personas generen los ingresos de esos trabajos allí. Luego de vivir en la isla cinco años, los habitantes están habilitados a tener la residencia permanente y la ciudadanía.