Conmoción en Entre Ríos por la muerte de dos hermanas de 21 y 29 años que tenían coronavirus

Hay conmoción en Concordia, Entre Ríos por la muerte de coronavirus de dos hermanas de 21 y 29 años.

Marina Güida falleció en las últimas horas en el hospital Masvernat de Concordia a raíz de la complicación en su cuadro por Covid-19. Hacía pocos días su hermana Aldana, de solo 21 años, también había muerto por coronavirus.

A través de las redes sociales, su ex pareja, el locutor Víctor Forni confirmó la triste noticia. “Lamentablemente quiero agradecer de corazón a todos quienes hicieron la cadena de oración por la salud de la madre de mi hijo, por Marina Güida. Pero lamentablemente se nos fue, nos dejó. Y hay que seguir adelante. No es fácil”, manifestó el ex esposo.

Marina Güida tenía 29 años, era madre de dos chicos, y estudiante de 4º año del Profesorado de Biología.

El 2 de mayo pasado falleció la hermana de Marina, Aldana Güida, en el hospital Masvernat “por complicaciones respiratorias por Coronavirus”, según detalló su pareja a través de su cuenta de Facebook. Desde una casa de sepelio también confirmaron que la joven tenía COVID-19, razón por la cual no hubo velatorio.