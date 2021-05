Revelan nuevas teorías sobre el nacimiento de las estrellas

Investigadores de la Universidad de Nagoya, en Japón, descubrieron que las colisiones de nubes de gas que flotan en el espacio generan las condiciones ideales para que se produzca el nacimiento de cúmulos estelares.



Para llegar a esta conclusión, el equipo dirigido por el profesor Kengo Tachihara y el docente Yasuo Fukui partió de una teoría vinculada al poder de concentración de las nubes de gas.



A partir de esta hipótesis, los investigadores comenzaron a observar estas entidades gaseosas en la Vía Láctea y otras galaxias.



De acuerdo al trabajo publicado en la revista Publications of the Astronomical Society of Japan, este tipo de colisiones son universales. Según reflejaron los datos obtenidos, existen grandes probabilidades de que la Vía Láctea haya impactado con otras galaxias poco después de su origen, lo que habría desembocado en un sinfín de colisiones gaseosas, lo que a su vez resultó en la formación de una gran cantidad de cúmulos globulares.