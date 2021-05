Hallaron restos de una casa del Imperio Romano al construir un estacionamiento

La Historia no deja de aparecer en los lugares más impensados del planeta y eso fue lo que ocurrió en Italia, cuando un equipo de trabajadores se disponía a construir un estacionamiento en la capital y halló restos de una casa de la época del Imperio Romano.



“Estamos dentro de una suerte de cofre arqueológico, una estructura ar­quitectónica que tiene dos funciones: proteger a los mosaicos y permitir que el público tenga acceso a ellos”, manifestó Roberto Narducci, arqueólogo de la Dirección de Bienes Culturales de Roma.



Durante las excavaciones que comenzaron en 2014 encontraron una serie de mosaicos con las ilustraciones de una vid, que datan de inicios de la era actual, y recién en la actualidad el público podrá conocer los detalles.



“Aquí estamos dentro de un edificio particular; justamente donde se había planeado la creación de ocho garajes”, aseguró Narducci en la recorrida con la prensa local. Allí también encontraron una estructura que data del siglo VIII a. C. que serían restos de una construcción militar.



Al descubrir este tesoro arquitectónico de más de dos mil años cancelaron la idea de avanzar con el estacionamiento, en cambio readaptaron el espacio a un show multimedia en el que, con luces y una banda sonora con el canto de los pájaros, se ofrece una visita que busca representar cómo era la casona en el pasado.



“Tuvimos la oportunidad de estudiar varias capas de mosaicos superpuestas a lo largo de los siglos, seis en total. Desde un punto de vista científico, eso ocurre muy raramente. Es verdad que estamos dentro de un edificio residencial con apartamentos, pero también estamos en un sitio arqueológico, cuyos objetos pertenecen al Estado”, marcó el especialista.