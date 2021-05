Fueron a arreglar un caño en San Carlos y dejaron la vereda rota

Una cuadrilla de la empresa Aguas Bonaerenses que acudió al reclamo de un vecino del barrio San Carlos logró so­lucionar una pérdida de agua, sobre la calle 136 bis entre 43 y 44, pero al hacerlo rompió la vereda, por lo que ahora Juan Pablo Fredes no puede entrar su camioneta al garaje.



La reparación del caño de agua se hizo en horas de la mañana, cuando Fredes, conocido por ser un fabricante de bandoneones, no estaba presente porque había ido a realizar una deligencia a City Bell. Al llegar a su casa se encontró con la desagradable sorpresa: no pudo ingresar su vehículo al garaje por el pozo que dejó la empresa, que tiene la concesión del servicio de agua en la zona sur bonaerense.



Por un lado se solucionó el problema de la pérdida, pero por el otro le provocaron un inconveniente al frentista de la calle 136, quien no pudo entrar su vehículo a la casa que alquila en esta zona de la ciudad.



También en Barrio Norte, sobre la Avenida 38 entre 10 y 11, una pérdida de agua tiene a mal traer a los vecinos, que además observan cómo parte de la basura que se acumula tras las jornadas de feria los días jueves y domingos no es recolectada en tiempo y forma por el personal municipal a cargo del barrido y la limpieza.