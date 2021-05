Reclamo de trabajadores de salud en el Hospital Gutiérrez

Trabajadores de salud reclamaron en el Hospital de Niños Gutiérrez, de la Ciudad de Buenos Aires, mejores condiciones laborales en plena segunda ola de contagios de coronavirus.

Natalia Ojeda, enfermera, contó que “el reclamo que tenemos, es precisamente que hay un montón de circunstancias irregulares dentro del hospital, entre ellas, la falta de material que se está dando al personal de salud y esto agregado a una serie de contagios masivos, entre ellos, enfermeros: 40 en las últimas 3 semanas”.

“Esto hace que no haya prácticamente personal de salud, porque no quieren tomar más personal. La solución del gobierno de la Ciudad es volver a convocar a gente de riesgo, esto atribuye un problema más que una solución, porque científicamente no está comprobado que aún teniendo las dos vacunas, no falla adquirir la enfermedad de forma severa”, explicó.

“Tenemos la terapia intensiva prácticamente colapsada, quedaron solamente tres camas”, concluyó la profesional de la salud entrevistada.