Colapso sanitario en hospitales de CABA

En plena segunda ola de contagios de coronavirus, enfermeros del Hospital Tornú cuentan cómo está la situación sanitaria y hospitalaria, en diálogo con la Red 92 y diario Hoy.

“En cuanto a ocupación de camas venimos al límite todos estos días, la realidad es que va variando día a día, no hay ninguna cama libre, preocupa muchísimo”, detallaron.

“Mucha tensión porque cada vez hay menos camas disponibles, cada vez hay menos recursos, pero también porque el personal está agotado, estamos muy cansados, no tenemos acceso a licencias de nuevo, con salarios muy fuera de término”, agregó la entrevistada.

“En general, el equipo de salud viene con paritarias a la baja, sin ganarle a la inflación y en caso de la enfermería en particular, muy por debajo de los salarios de los profesionales”, explicaron.

La situación “está mal y vamos para peor, todo los que son terapias intensivas al 100%, terapia intermedia 100%, de esos, el 80% son COVID y de esos, el 60% intubados”, añadió otro enfermero.

“Yo, por lo menos, no me imagino haciendo otra cosa, me encanto lo que hago, pero hay que reconocer que una cosa es el trabajo y otra cosa es el sobretrabajo, estamos sobreexigidos”, concluyó.