Delincuentes actuaron a metros de la comisaría Segunda

Una vecina de Barrio Norte sufrió ayer la sustracción de una de las ruedas del auto, a metros de la comisaría Segunda. Indignada, se dirigió a la seccional a radicar la correspondiente denuncia pero se llevó una ingrata sorpresa.



“Mejor ni les cuento cómo me trató el policía que me atendió, aparte de estar sin barbijo y de tomarme el pelo por pedirle que se lo pusiera. Nadie nos defiende”, se lamentó. En cuanto a los hampones, nada se sabe y permanecen prófugos, y ahora los agentes de la Fuerza revisan cámaras de seguridad para poder hallarlos.



En tanto, en 19 y 466 de City Bell sujetos desconocidos se llevaron anteanoche los reflectores de las alarmas vecinales de la cuadra, sin que nadie lo advirtiera. “Ya no saben qué robarse, es lamentable. Cambió el comisario, pero los problemas siguen siendo los mismos”, se manifestó un lugareño.