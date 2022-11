Denuncian a un reconocido licenciado en Seguridad e Higiene por violencia sexual

Un reconocido licenciado en Seguridad e Higiene Industrial y Control del Ambiente Laboral fue denunciado por su exesposa, por graves violencias sexuales ocurridas cuando estaban casados y durante varios años en la vivienda que compartían en La Plata.

“Llegaba muy borracho. No aceptaba que le dijera que no, incluso estando embarazada. Si lo rechazaba, él se ponía agresivo” fueron algunas de las palabras que expresó la mujer en la denuncia, donde también explicó que hoy el sufrimiento que sigue padeciendo ya no es físico ni sexual, sino a través de la permanente obstrucción que el agresor genera en el vínculo con sus hijos.

De acuerdo con el relato de la damnificada, “luego de nuestro primer hijo, él comenzó a consumir alcohol en exceso. Cuando quedé embarazada del segundo, empezó a salir cada vez más seguido. De esas salidas llegaba a cualquier hora y muy borracho, me despertaba y me buscaba para tener relaciones sexuales. Cuando venía y me buscaba, no aceptaba que le dijera que no, incluso estando embarazada. Si lo rechazaba, se ponía agresivo”.

“Con el tiempo, esas situaciones me provocaban náuseas y vomitaba, al lado de la cama o corría hasta el baño. Muchas veces me encerraba con los chicos para que no me buscara, pero incluso a veces eso lo ponía peor y terminaba saliendo por miedo a su reacción. La penetración era algo horrible, me obligaba a estar ahí. Lo único que quería era que saliera de encima, no podía fingir siquiera”, señaló la mujer en el escrito judicial.

Violencia económica

Las abogadas que acompañaron la denuncia son Sofía Caravelos y Martina Wall, quienes expresaron que “el débito conyugal ya no existe en nuestro país. Y el abuso sexual puede darse en el matrimonio, como en cualquier otra relación personal. Lo que basta es que no exista consentimiento”.

La pareja se encuentra separada desde hace varios años. El agresor se desempeña como licenciado en Seguridad e higiene industrial y control ambiental laboral de varias firmas reconocidas en la zona. Ambos se conocieron en la iglesia evangélica, a partir de la cual se centraron gran parte de las referencias comerciales del denunciado.

“Sin embargo (el sujeto), niega poseer ingresos. Sus amistades cristianas, permiten que firmen terceros en su nombre, para evitar el pago de la cuota de alimentos. Las habilidades y los recursos económicos del denunciado le han permitido generar un escenario, donde la convivencia con la madre de los hijos está cuestionada. La víctima solo vive con uno de sus tres hijos”, concluyeron.