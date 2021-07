Denuncian que dos pai umbanda se apropiaron de un nene de 7 años

Una mujer platense denunció en las últimas horas que dos pai umbanda le “sacaron” al hijo y que pese a las denuncias radicadas de manera oficial no pudo recuperarlo debido a que “la Justicia no actúa”.

En diálogo con este multimedio, Abigail González contó que tuvo al cuarto de sus hijos en 2014, en el hospital San Roque de Gonnet, y tiempo después el menor se fue a vivir con dos hombres por orden judicial, a raíz de una pelea de vieja data entre ambas partes.

“Las veces que quise recuperar a mi hijo, (los sujetos) me amenazaban, me decían que iba a salir muerta de ahí adentro. Mi familia no se mete porque le tiene miedo a esta gente, que hace religión umbanda. La pasé mal”, comentó la madre del menor.

“En 2019 conseguí a una abogada pero me seguían negando a mi hijo; solo lo podía ver en una plaza”, relató la mujer. Agregó: “En noviembre del mismo año tuve una audiencia y el nene pudo estar conmigo con visitas, para que el desapego no sea tan rápido”.

Sin embargo, González perdió todo tipo de contacto con el menor a fines de marzo de este año, cuando los pai umbanda denunciaron a la pareja de ella, porque “supuestamente mi hijo dijo que mi pareja lo golpeaba, que acá lo maltrataban, y eso es todo mentira”, aclaró.

Por eso, “el juez Omar Velázquez decide que mi hijo se quede con ellos, cuando no son nada. Le hicieron un análisis de ADN a uno de los hombres que dio negativo, él no es el padre”, mencionó la mujer. Ante esta situación, enfatizó que el niño “tiene que estar con su mamá”.