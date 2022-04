Denunciaron al dueño de una conocida panadería por abuso sexual

Esta mañana se presentó una denuncia penal contra el dueño de una prestigiosa panadería de la ciudad de La Plata, ubicada en Diagonal 73 esquina 3 y 64, por delitos contra la integridad sexual de una empleada.

La abogada de la víctima es la Dra. Sofía Caravelos. La joven demandante es oriunda de Pehuajó y llegó a la ciudad de La Plata en el año 2017 para estudiar. Como sus padres no tenían posibilidad de solventar los estudios, se dispuso a conseguir un trabajo.

Después de un tiempo entró a trabajar en dicha panadería llevando adelante atención al público y manteniendo la higiene del lugar. El dueño de la panadería estaba de manera permanente en el local.

«Lavar el baño significaba bancarse su permanente acoso», afirma.El denunciado usaba los puntos muertos que las cámaras del lugar no toman, como el interior de los baños y pasillos", relató la joven.

La víctima también contó: "Una vez pasé por el pasillo que conducía a la sandwichería y me agarró del cuello y me besó y me mordió. Otra vez hizo lo mismo en el pasillo que va a la cocina y yo para sacarlo lo rasguñé, en el cuello y la cara (...) me suspendió por los rasguños y me descontó los días del sueldo".

Los maltratos siguieron, incluso la víctima afirma que él llegó a bajarle el pantalón mientras ella limpiaba el baño de mujeres del lugar.

«En ese momento sentí que eso era lo último que podía soportar, que si no lo hubiera sacado me hubiera violado", agregó, de acuerdo con el escrito al que accedió este multimedio.

Cabe destacar que casi tres años después de haber renunciado, en el marco del 8M pasado, la denunciante publicó una historia en sus redes y le escribieron más mujeres que habían atravesado situaciones similares propiciadas por el mismo agresor.