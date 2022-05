Denunció que le clonaron la tarjeta y le vaciaron la cuenta

Una vecina de nuestra ciudad denunció en las últimas horas que su madre fue víctima de una estafa virtual, luego de que desconocidos le clonaran la tarjeta y le vaciaran por completo la cuenta bancaria.

“Vimos que solo tenía $4.594 de los aproximadamente $40.000 que tenía que tener y su cuenta en dólares también estaba vacía: solo 0.90”, aseguró la hija de la damnificada, quien agregó que “el viernes 13 habían cambiado a pesos los 3.800 dólares, y esa plata y el saldo de la cuenta lo transfirieron en tres veces”.

“Dejé la denuncia y bloquearon la cuenta pero mucho más no pude averiguar porque no fui con mi mamá porque ella tuvo un ACV y no tiene mucha movilidad”, indicó a un medio local, para luego completar que desde la entidad le aseguraron que la cuenta fue bloqueada.

No obstante, por el momento nada se sabe de los implicados, mientras que las víctimas estas

desesperadas y esperan que se les pueda reintegrar el dinero. “Hasta el lunes no voy a saber nada nuevo, y por teléfono fue imposible que me atiendan”, se lamentó finalmente y aseguró tener “una bronca e impotencia terrible”.

Por otro lado, en la jornada de ayer también se detuvo a un canillita, el cual creó un algoritmo para descifrar tarjetas de crédito y claves de seguridad. Según trascendió, con esta metodología el implicado compraba servicios prepagos de distintas empresas y los revendía a otras personas.

Lo más sorprendente del caso es que no usó ningún tipo de tecnología para cometer las estafas, sino que escribía todo a mano en un cuaderno anillado de hojas rayadas.

“El sospechoso descubrió cómo identificar números de tarjetas de la misma entidad bancaria y sus respectivos códigos de seguridad”, sostuvo una fuente judicial. En total, se lo investiga por 169 casos y se cree se habría hecho de un botín superior al 1.000.000 de pesos.