Desalmados: le robaron la silla de ruedas a una nena discapacitada

La mañana de ayer significó una verdadera desgracia pa­ra la madre de tres chicos oriunda de la localidad de Berisso. Esto se debe a que le robaron la silla de ruedas de una de sus hijas, que padece una discapacidad motriz causada por una parálisis cerebral.



La mujer se encuentra desesperada, ya que la menor necesita de la silla de ruedas y no puede pagar otra, por lo que pide ayuda a la comunidad para poder recuperarla cuanto antes. Cabe mencionar que la había adquirido gracias a un convenio con su obra social, pero desconoce si podrán reponerle una nueva.



En diálogo con Trama Urbana, Cecilia, la madre de la pequeña, contó cómo fueron los hechos. “Yo trabajo en un cooperativa y había pensado ir a buscar la mercadería cuando terminara de trabajar”, comenzó diciendo la mujer. Y agregó: “Como lamentablemente no tengo nada para poder llevar los alimentos y no puedo costear un remis, decidí llevarme la silla de mi hija para poder cargar todo”.



Hay que destacar que la niña, de unos 13 años, se encontraba descansando en ese momento en su hogar y estaba bajo el cuidado de su hermano mayor. No obstante, continuando con su relato, la mamá de la chica dijo: “Yo antes tuve que hacer tareas de limpieza e iba recorriendo toda la calle 58. Me llevé la silla conmigo porque no tenía dónde dejarla”.



Sin embargo, el o los delincuentes solo necesitaron un segundo de distracción para poder apoderarse de la silla, ya que en las propias palabras de la damnificada: “Cuando llegué a la esquina de 127 y 58, le saqué la vista por unos minutos y cuando miré de nuevo, ya me la habían ro­bado, no estaba más”.



Desesperadamente, junto con su compañera, que tampoco vio quién sustrajo la silla, comenzó a buscar por todos lados pero nada pudo hacer más que resignarse y darse cuenta que acaban de robarle algo tan fundamental para su hija.



Ahora pide ayuda a la comunidad para poder recuperar lo que le quitaron. Quienes tengan información, deben comunicarse al 221-5416600. Mientras tanto, la comisaría Cuarta de Berisso lleva adelante la investigación para esclarecer lo sucedido. “La verdad es una locura, en unos segundos que te distraes ya te roban. Así no se puede vivir”, dijo indignado un vecino de la zona a este multimedio.