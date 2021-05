Desalmados se robaron una cachorra pitbull

El lamentable suceso tuvo lugar la mañana del miércoles, cuando un hombre se acercó en una moto hasta 139 entre 519 y 520. Eran cerca de las 10, dejó el rodado en la vereda y comenzó a merodear por la zona, buscando algo que llevarse.



Entonces vio a la perra, de nombre Dulce y raza pitbull, de tan solo cinco meses. Para lograr su propósito, caminó hasta el domicilio en el que estaba, detrás de una reja. La agarró sin demasiados inconvenientes, la alzó y regresó al ciclomotor, para después escapar.



Pese a que el hecho quedó registrado en una cámara de seguridad

ubicada en una vivienda de la cuadra, todavía el malviviente no pudo ser localizado.



El dueño de la propiedad, que se encontraba durmiendo cuando todo pasó ya que trabaja de noche, admitió que no es mucho lo que puede verse en la filmación, ni siquiera de manera nítida el rostro del responsable.



Aseguró que la perra es “una más de la familia” y no dudó en aseverar que esos ilícitos “son frecuentes en el barrio”.



En ese sentido, explicó que la mascota ya se había escapado en una oportunidad y quienes la hallaron “la tuvieron retenida”. Contó que los robos son comunes, “para después vender” a los animales o “pedir un rescate”.



Por último, especuló que el implicado en el asunto “debe ser de la zona, de La Granja o de Hernández” y dejó un celular para todos aquellos que puedan colaborar en caso de verla: 221-4551653.