Desgarradores mensajes para despedir al joven que murió en un choque en el centro

Todavía no cesa la conmoción por el impactante accidente en pleno centro que le costó la vida a Matías Damián Chiusaroli, de 29 años, y las redes sociales se colmaron de desgarradores mensajes para despedirlo en medio de una profunda tristeza. Familiares, amigos y allegados publicaron emotivas palabras para referirse al fallecimiento del joven.

Cabe recordar que el siniestro vial sucedió por la noche, en 7 y 49, cuando dos motos chocaron contra una Surán. En uno de los rodados se desplazaba Chiusaroli con una chica y por el impacto del golpe, ambos salieron despedidos, quedaron tirados sobre la cinta asfáltica y el conductor se llevó la peor parte, ya que murió prácticamente en el acto.

Con el informe de la autopsia se comprobó que su deceso se debió a causa de un traumatismo cerrado de tórax y posterior shock hipovolémico, que habría sido producido por lo violento del golpe contra el vehículo y no por la caída al pavimento. Por lo pronto, se aguarda por los resultados de la prueba toxicológica para saber si manejaba bajo los efectos del alcohol u otra sustancia.

Dolorosas palabras

En medio de la situación tan dramática, se conocieron distintos mensajes en las redes sociales dirigidos al joven. “Mi gordo, cómo te vas a ir así, cómo me vas a dejar, no nos despedimos, no nos dimos el último abrazo, volvé y peleame por todo, retame, enojate, pero por favor volvé”, fue uno de los tantos posteos que circularon en las últimas horas.

Su madre también se refirió a la pérdida de su hijo y expresó: “No puedo vivir sin vos, que alguien me explique cómo sigo, como voy a hacer Dios Te amo infinitivo mi amor”, con una imagen de Chiusaroli. Mientras tanto, su padre escribió a modo de rezo “Señor, dame fuerza para poder seguir sin mi bebote”.

Por último, un amigo del motociclista fallecido señaló: “Me quedo con la última charla que me contabas, que todo marchaba bien y que estabas contento. Me cuesta asimilar, pero me quedo con las cosas que compartimos, tus jodas, tu chispa y la gran persona que sos. Gracias por dejarme compartir 3 años con vos”.