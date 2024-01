Desvalijaron las instalaciones del club For Ever

Las instituciones deportivas de nuestra ciudad se convirtieron paulatinamente en uno de los blancos predilectos de los delincuentes para ejecutar sus golpes y ahora le tocó el turno a otro club de la Liga Amateur Platense de fútbol, donde un grupo de desconocidos provocó destrozos y se llevó todo lo que encontró a su paso.

En este caso, sucedió en horas de la madrugada del pasado sábado, cuando los hampones se metieron al predio de las infantiles de For Ever, ubicado en la zona de las calles 64 y 120, en el barrio de El Mondongo. Para poder ingresar, los implicados utilizaron una barreta con la cual forzaron una de las puertas y, una vez que ganaron el interior, comenzaron a recorrer todos los rincones.

En su camino fueron revolviendo cualquier cosa que se toparon, hasta que llegaron a una de las oficinas donde las autoridades guardaban varios objetos. Según estimaron, luego de lo sucedido los ladrones se alzaron con varias herramientas, una pava eléctrica, una freidora, una desmalezadora y una gran cantidad de elementos que son utilizados por los planteles menores para sus prácticas deportivas, como así también indumentaria. Apenas dejaron unas cinco pelotas en malas condiciones y después se robaron todo lo que pudieron.

Una vez que se enteraron de la penosa situación, los directivos se manifestaron sobre el hecho y remarcaron que “nos apena mucho tener que dar esta triste noticia, ya que son elementos que contamos gracias al esfuerzo y compromiso de toda la familia mondonguera que nos acompaña día tras día”.

Finalmente, añadieron que “seguiremos trabajando, esto no nos detendrá porque For Ever no baja los brazos nunca y entre todos saldremos adelante”, a la vez que comenzaron una cruzada para recibir donaciones de los ciudadanos con el objetivo de poder recuperar parte de lo que se llevaron.