Desvalijaron una casa en City Bell: se llevaron medio millón y joyas

En cuestión de horas, nada menos que en pleno centro de City Bell y a escasos metros de la comisaría de la zona, dos robos sacudieron a la localidad emplazada en el sector norte del partido de La Plata, y nuevamente los vecinos apuntaron contra la Policía ya que en ninguno de los dos casos se logró dar con los malvivientes. En total, los cacos huyeron con medio millón de pesos y diferentes elementos de valor.

Fuentes oficiales informaron que, por un lado, sujetos desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en la zona de las calles 14 y 474, cuando los dueños no se encontraban dentro. Tras las primeras pericias, se determinó que ganaron el interior luego de forzar una ventana del primer piso. Con la situación totalmente controlada, recorrieron cada ambiente y se apoderaron de medio millón de pesos en efectivo. Claro que no se conformaron con eso y, aunque no hallaron más dinero, se adueñaron de diversos objetos que consideraron de valor, como tres televisores, dos computadoras de escritorio, dos notebooks, dos PlayStation y también alhajas de oro. Con todo eso, se dieron a la fuga con rumbo desconocido, y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos.

El atraco se materializó entre las 18 y las 21 del lunes, cuando la dueña se ausentó y dejó el lugar solo. Al regresar, notó el suceso y de inmediato llamó al servicio de emergencias 911. Un móvil del Comando de Patrullas La Plata se hizo presente y luego acudieron los peritos de la Policía Científica, para llevar a cabo sus tareas de rigor. Ahora se van a analizar las cámaras de seguridad del área, para ver si en alguna quedó registrado el accionar delictivo. Por lo pronto, se le dio intervención a la comisaría Décima y la Unidad Funcional de Instrucción en turno, donde se abrió una causa caratulada como “robo”.

Impunidad

Como si fuese poco, el pasado fin de semana se concretó otro robo, este frente a una cervecería de 13 C y 472. Un hombre llegó hasta allí a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok, y dejó en su habitáculo un bolso con 500.000 pesos en su interior, entre otros elementos.

Cuando regresó al vehículo, descubrió que estaba prendida la luz de la cabina y pronto notó que le habían roto el vidrio trasero del lado derecho. Además del bolso, le quitaron prendas de vestir como camperas, buzos y zapatillas, por un valor total de unos 300.000 pesos. Además, los malvivientes se llevaron también el registro de conducir, la cédula del rodado y tarjetas bancarias.

El sábado 29 se registraron en City Bell nada menos que cuatro violentas entraderas, por lo que la fiscalía se mostró completamente a disgusto con el comisario de la Décima, por la ineficacia del trabajo.

No está de más aclarar que por ninguno de todos estos casos se logró siquiera una detención, y todavía nada se sabe de la banda de nueve hampones que cometió un millonario robo en una casa del country Grand Bell, tres meses atrás.

“Si bien una sola comisaría es poco para una localidad que creció tanto como City Bell, y que no hay demasiados patrulleros, también hay que decir que pasan los comisarios y ninguno puede frenar la inseguridad. Eso te lleva a pensar en que trabajan junto a los delincuentes liberando la zona, sino no se entiende. Hay entraderas diarias y nunca una persona tras las rejas. ¿Qué pasa? ¿No es sospechoso?”, se preguntó un frentista ante este medio.

El último año fue particularmente violento e inseguro para los habitantes del área, quienes aseguran que ya no pueden salir más tranquilos a la calle: “Está lleno de malandras y sólo ves a policías caminando por Cantilo, con sus celulares, pero ninguno en otros barrios”.