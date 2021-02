Dispararon por encima de la cabeza de un niño durante un asalto en San Carlos

Con violencia extrema: así fue como actuaron dos delincuentes que perpetraron un robo en San Carlos. No solo no les importó que entre los presentes hubiera un niño de tan solo 10 años, sino que lo usaron para intimidar a las otras víctimas, efectuando un disparo apenas unos centímetros por encima de su cabeza.



El episodio ocurrió en un almacén de la zona de 32 y 131 y los hampones quedaron captados por las cámaras de seguridad. Allí se puede ver cómo llegan al lugar caminando, ingresan al local y sacan sus pistolas, amenazando a los clientes y empleados.



Sin embargo, el momento de mayor tensión se vivió cuando uno de los individuos efectuó un disparo por encima de la cabeza de un menor, a quien utilizó para amedrentar a los damnificados.



Atemorizadas, las víctimas entregaron todo lo que tenían, incluido el dinero de la caja registradora.



A manotazos, los ladrones tomaron el dinero, tras lo cual se dieron a la fuga corriendo del lugar. Tras el feroz asalto en el autoservicio, se dio aviso al 911 y personal policial efectuó un operativo cerrojo en las inmediaciones para poder dar con los sospechosos.



Fue así que al cabo de varios minutos lograron encontrar a uno de los malvivientes y lo detuvieron. No obstante, al cierre de esta edición el otro de los malhechores continuaba prófugo y siendo buscado.