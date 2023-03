Doble entradera en La Hermosura

La ciudad de La Plata no es solo el casco urbano, sino que se extiende por varios kilómetros alrededor en varias direcciones, en donde se reparten varias localidades y barrios. Yendo hacia el este se encuentra el barrio La Hermosura, el cual, en las últimas horas, fue escenario de al menos un hecho de inseguridad.

La zona fue en calle 639 y diagonal 131, adonde solo se puede llegar ingresando por la Ruta 11. El ­vecindario está alejado del resto, aunque se ha ido poblando bastante con el correr de los años; sin embargo, todavía casi no llegan colectivos y la iluminación es poca durante las noches.

Todas estas características fueron aprovechadas por un número no identificado de delincuentes, que en la jornada de ayer cometieron dos entraderas, las cuales tuvieron como víctimas a una pareja de ancianos y a un muchacho que es vecino suyo.

Según detallaron frentistas que se comunicaron con este medio, en ambos casos los hampones ingresaron a las propiedades, redujeron a todos los presentes y se llevaron varios objetos de valor y dinero en efectivo, cuya cifra todavía no ha podido ser precisada.

No obstante, también detallaron que no se trató de un hecho aislado: “En la última semana hubo dos robos, incluido un auto”, contó uno de los vecinos, el cual agregó: “A un tipo le pusieron el arma en la cabeza, lo desvalijaron”.

Lo cierto es que, de todos modos, al momento del cierre de esta edición no habían trascendido mayores detalles de cómo ocurrió el hecho y de cuántos eran los delincuentes o de cómo hicieron para poder ganar el interior de la propiedad.

De más está decir que al momento no hay detenidos y que, al tratarse de una zona alejada y prácticamente rural, no hay dispositivos de vigilancia que hayan podido captar a los malhechores, por lo que las cámaras públicas no son una opción para buscar pistas.

En Gonnet

Por otro lado, un sujeto armado con un cuchillo amenazó a una mujer en la zona de 7 y 506, en la localidad de Gonnet, cuando la sorprendió mientras caminaba por la calle pasadas las 13:00 h. Si bien el individuo quedó captado por las cámaras de seguridad, por ahora sigue suelto.

En la grabación se ve al implicado caminando por la vereda, agachándose un momento para atarse los cordones, y seguir caminado, perdiéndose de vista. Fue minutos después de esto que habría atacado a su víctima, a quien le arrebató todo lo que tenía.