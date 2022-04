Doble femicidio en Jujuy: asesinó a la madre de sus hijos y a su ex cuñada

Un doble femicidio impacta a la localidad jujeña de Yuto: Javier Reinaldo Broi (24) fue al domicilio de su ex pareja y madre de sus dos hijos, Pamela Noemí Gorosito (23), y la acribilló. Minutos más tarde, también disparó a su ex cuñada. El agresor también le dio una golpiza a su ex suegra y luego se dio a la fuga.

El femicida tenía, al menos, tres denuncias de parte de su ex pareja. De hecho, en diciembre pasado, Broi había estado detenido luego de haber sido acusado de “violación de domicilio en un contexto de violencia de género”.

Para evitar cruzárselo, Pamela se había ido a vivir a Salta. Sin embargo, la mujer de 23 años se encontraba en Jujuy en los últimos días. “Él a todo el mundo le decía que donde la encuentre la iba a matar. Cuando se quedó sola, entró a la casa y la mató”, revelaron allegados a la víctima.

Cuando el hombre descubrió que Pamela se encontraba en Jujuy, se dirigió hasta su casa, la golpeó y la amenazó de muerte. Horas después, el hombre volvió para cumplir la amenaza y la mató.

Los vecinos alertaron a la madre y a la hermana de Pamela tras escuchar los disparos. En el camino, Broi se cruzó a su ex cuñada y también la asesinó a balazos. Luego, vio a su ex suegra, a quien le dio una golpiza tras quedarse sin proyectiles.