El dramático relato de la comerciante que se trenzó en lucha con un ladrón en Ensenada

La noche del lunes no fue una jornada como cualquier otra para Karina Alach (46), una comerciante de Ensenada que fue víctima de un violento intento de robo por parte de un delincuente armado. La mujer, lejos de sentirse intimidada por la presencia del malhechor, se enfrentó a él y logró ponerlo en fuga.

Como primero informó este medio, todo comenzó pasadas las 20, cuando Karina, que trabaja en un local de lencería ubicado en la zona de La Merced y La Paz, estaba esperando a que su pareja viniera a buscarla antes de cerrar el negocio. Sin embargo, quien cruzó por la entrada fue un maleante armado.

Según puede verse en las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar, el individuo entró sin siquiera disimular sus intenciones. Con un revólver en mano, se dirigió directo al mostrador y, tras lanzarlo a un costado, intentó tomar a la víctima por los pelos. Sin embargo, Karina se resistió y comenzaron a forcejear cuando ella intentó arrebatarle el arma al hampón.

“Casi le gatillo su propio revólver”, contó la damnificada en diálogo con Buen Telefé. “Me asusté mucho, pero intenté en todo momento sostener el arma, no le sacaba la vista. Quería matarlo, sacarle el arma y golpearlo. Preguntarle ¿por qué? ¿Por qué en lugar de pedirme ayuda viene y me amenaza?”, comentó indignada la mujer.

Asimismo, se mostró molesta por lo sucedido: “Es triste que tengamos que decir No pasó a mayores. En un momento se me vino el jubilado de Quilmes a la cabeza, porque tenía mi dedo en el gatillo, estuve cerca de gatillarle”, dijo. Sin embargo, advirtió que desistió de hacerlo porque “pensé en mi familia y en que después somos nosotros los culpables. En ese momento solo pensé en defenderme. Hoy en día los delincuentes somos los trabajadores”.

La huida

Al verse superado por la víctima, según puede verse en las grabaciones, el delincuente terminó cayéndose sobre la vereda, y cuando Karina intentó retenerlo, este la tomó por los pelos y la arrastró, hasta que finalmente emprendió la fuga con rumbo desconocido.

Al cierre de esta edición, el paradero del sospechoso continuaba siendo un misterio. Por su parte, en sus redes sociales la mujer decidió compartir la filmación del salvaje ataque: “Esto es lo que estamos viviendo. La Policía bien, gracias. Así no se puede vivir. Todavía estoy temblando, me agarró de los pelos, la mano me quedó doliendo”, contó.

Por el hecho, caratulado como “robo calificado en grado de tentativa”, tomó intervención la comisaría Primera de Ensenada, con jurisdicción en la zona, la cual debió actuar de oficio, ya que la damnificada se negó a hacer la denuncia: “No creo en la Justicia, no puedo perder tiempo. Tengo además una mamá mayor a quien cuidar. Los videos están en poder de la Policía”, explicó en su perfil de Facebook.

Finalmente, Karina mencionó que a partir de ahora se armará para defender su negocio. “Que no se animen a entrar porque me voy a comprar un arma. Mi papá fue campeón de tiro. Yo sé tirar muy bien y no disparo a la rodilla”, aseguró.

Palabras de apoyo

Por su parte, luego de publicar en redes sociales el mal momento sufrido, Karina recibió incontables palabras de apoyo por parte de familiares, amigos y vecinos. Entre ellos, pudo leerse: “Da gracias a Dios que la sacaste barata. Te podía haber hecho cualquier cosa ese energúmeno”.

Otro allegado escribió: “Que horror, cómo te enfrentaste con las cosas que pasan. Doy gracias a Dios que no pasó de un susto”. Por último, otra mujer la dedicó palabras de aliento por su valentía: “¡Que valor para hacer frente a ese nefasto personaje!”, dijo.