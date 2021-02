El Norte platense, en estado crítico: movilizaciones en Villa Elisa y City Bell para exigir seguridad

el caso del abogado de 44 años baleado en Villa Elisa en el marco de un robo (hecho anteriormente publicado en exclusiva por este medio) fue el punto de inflexión en la castigada localidad del Norte platense. Acumulando bronca por las centenas de incidentes similares, en los que los delincuentes cometen todo tipo de atrocidades y siempre se salen con la suya, los vecinos del área dijeron basta. Se cansaron, se plantaron y piden respuestas inmediatas y sin más excusas.



Para meter presión, para hacerse escuchar de una vez por todas por las autoridades policiales, que en muchos casos hace la vista gorda, los frentistas de la zona se reunieron ayer a la tarde en el Camino Centenario y Arana por dos simples motivos: el cese de impunidad y seguridad.



Un vecino contó que “no hay ni patrulleros. Tardan 50 minutos en llegar, el 911 no te atiende y el Comando de Patrullas mucho menos. Prepárense porque esto recién arranca; en unos años vamos a tener que ponerle rejas a los perros para que no los roben”.



Otro se explayó: “No solo hay que ir a la comisaría, no se olviden que reciben órdenes de arriba, hay que ir más lejos. No hay móviles, no hay nafta para los patrulleros. Algo está pasando”.



El lunes volverán a juntarse en Arana y 27, a las 18.30.



Cabe recordar que el letrado atacado la noche del martes fue abordado cuando estaba por subirse a su auto Honda Civic en el Camino Belgrano y 417. Acababa de salir de un complejo deportivo, donde jugó al paddle. Los ampones intentaron quitarle el vehículo y como no pudieron le dispararon. El proyectil impactó en el muslo izquierdo del hombre, con orificio de entrada y salida.

Afortunadamente no había tocado arteria, vena ni hueso. Fue atendido en el hospital San Roque de Gonnet y recuperó el alta.

De los criminales, una vez más, nada se sabe. La Policía Científica incautó del lugar del hecho un proyectil calibre 22 que fue disparado por un revólver, ya que no se halló vaina servida.

“Alarmazo”



Lejos de quedarse en Villa Elisa, los problemas delictivos van más allá, aunque manteniendose siempre en el sector norte platense.

City Bell es otro de los lugares más afectados desde hace ya un largo tiempo. Y los inconvenientes continúan pese a los cambios de comisarios.



El último incidente grave lo sufrieron el miércoles 11 amigos que estaban de vacaciones en una quinta de 9 entre 476 y 477. Seis encapuchados armados les sacaron todo lo que tenían y huyeron.



Ante esta cantidad de hechos del mismo tipo, anunciaron un “alarmazo” para el próximo lunes a las 21. “Un minuto para hacernos oír. Alarmas vecinales, de autos o tocando bocina, ¿te sumás? Vecinos hartos de la inseguridad” es el mensaje volcado.