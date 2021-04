El papá de Macarena Flores se encadenó en la puerta de la fiscalía

El papá de Macarena Flores, asesinada el 5 de agosto de 2018, decidió encadenarse en la puerta de la fiscalía Nº 10 luego que el fiscal Carlos Vercellone y la defensa del acusado de arroyarla en estado de ebriedad pidieran un juicio abreviado.

Según explicó ayer Pablo Flores, intentan caratular la causa como "homicidio culposo" y conseguir tres años de condena en vez de caratular la causa como "homicidio doloso" que conlleva una pena mas alta.

Según dijo a este medio, Valenzuela nunca estuvo preso ni demorado, no perdió el trabajo ni tampoco le quitaron su registro de conducir. "Hasta que no llegue a juicio, no le quitan el registro osea puede seguir matando gente", aseveró Flores.

"Estamos todos destruidos, ella es una excelente hija, trabajó y estudió, en el momento que pasó lo de mi hija perdí todo, no pude seguir trabajando, no estaba en condiciones de hacer más nada, la depresión de perder un hijo te lleva a todo", concluyó.