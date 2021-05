En 20 días, robaron en 40 comercios de Villa Elisa y City Bell

Veterinarias, vinerías, lubricentros, peluquerías, queserías, supermercados y parrillas son apenas algunos de los comercios que sufrieron en las últimas tres semanas el paso de la delincuencia en City Bell y Villa Elisa, dos puntos calientes y críticos en materia de seguridad.

Todos los hechos, para amargura de los vecinos, se mantienen impunes hasta el momento, y como si fuera poco las autoridades policiales admitieron no tener pista alguna para dar con los implicados.

“Ya no queda nada por robar”, se lamentó un frentista, que añadió: “En apenas 20 días, al menos 40 locales fueron visitados por los delincuentes, siempre durante la madrugada y sin llamar la atención de nadie”.

Los voceros de la fuerza consultados, si bien aceptan que se están produciendo cada vez más ilícitos, se defienden, ya que sostienen: “No todas las víctimas denuncian los hechos y ante eso no podemos hacer mucho más que actuar de oficio. Al parecer, prefieren publicar los sucesos delictivos en las redes sociales o ir a contarlo a los medios de comunicación, pero a la comisaría no van”.

Ante eso, los damnificados relataron: “Si no vamos es porque no tiene sentido. Nos hacen esperar cuatro, cinco y hasta seis horas para tomarnos la denuncia. Y después, como si fuera poco, no agarran a nadie. Nosotros no tenemos tiempo para pasar toda la tarde en la comisaría. Tenemos que seguir trabajando, aunque después los delincuentes nos saquen toda la recaudación y nuestras cosas”.

Otro perjudicado sentenció: “Una vez sufrí un robo, fui a la seccional y me tuvieron cuatro horas. Nunca dieron con el culpable, y cuando volvió a sucederme ya ni hice la exposición judicial. ¿Para qué? Te desalientan a hacerlo. El único motivo por el cual no te toman la denuncia de inmediato es para que te canses y te vayas, así el ilícito no queda registrado ni resalta en las estadísticas”.

Pocos patrulleros

Por lo que este multimedio pudo averiguar, en la zona Norte platense (que abarca las localidades de City Bell, Gorina, Gonnet, Arturo Seguí, Villa Elisa y El Peligro) hay 14 patrulleros destinados a recorrer los barrios de cada uno de esos lugares, que tiene una extensión de 40 kilómetros cuadrados.

Sin embargo, “no se ven, y menos de noche. Durante la madrugada, es tierra de delincuentes”, se lamentaron los habitantes del área. Los últimos ataques en Villa Elisa, tal como Trama Urbana publicó en su edición anterior, ocurrieron en una dietética de Arana entre 4 y 5, en una veterinaria de 419 y 4, y en un rapipago de 6 entre 44 y 45.