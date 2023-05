En El Mondongo se roban hasta los caños de los medidores de gas

En una ciudad plagada de robos, donde los delincuentes se mueven a sus anchas sin que la Policía haga absolutamente nada para detenerlos, en las últimas horas se registró un nuevo caso, que indignó a parte de los vecinos de El Mondongo.

En esta oportunidad, los ladrones se apoderaron nada menos que del caño de bronce de un medidor de gas de una casa ubicada en diagonal 73 entre las calles 3 y 63. Una vez con el botín en sus manos, los cacos escaparon sin ser detectados, y todavía nada se sabe de ellos.

Indignados, los lugareños refieren que “estos tipos ya no saben qué más robarse. Ya no dejan nada. Y lo más preocupante es que actúan con absoluta impunidad. Pueden robar hasta en las narices de la Policía, que no los van a detener”.