En Los Hornos siguen reclamando por conectividad e internet

Vecinos de la localidad de Los Hornos vuelven a reportar a la Red 92 y diario Hoy problemas con la conectividad de internet, más precisamente de Movistar, que dificulta las labores virtuales.

“Desde el 6 de julio estamos sin servicios de Movistar, sin TV, sin internet y sin teléfono fijo. No tenemos solución aún, estoy sin trabajar y con dos abuelos a mi cargo que espero no les pase nada porque estoy incomunicada. Movistar no me da solución alguna, al contrario, siguen estirando los días, me cerraron el primer reclamo y ayer me abrieron uno nuevo como si se hubiese solucionado todo”, explicó Viviana, de calle 154 bis entre 59 y 60.

“Hice la denuncia en Defensoría, pero nada tampoco, yo sé que es una avería masiva por robo de cables, pero todos los días salgo a recorrer la zona y no hay nadie de Movistar cambiando cables”, agregó la mujer.

“No tengo recursos, sino los denunciaría penalmente. Supuestamente son más 1.000 casas porque vienen robando cables de muchas cuadras”, detalló la entrevistada.

“Hay mucha gente que se está pasando a Telecentro pero nosotros no podemos, tenemos un pequeño kiosco, trabajamos con internet, en este momento de pandemia, no podemos quedarnos sin servicio”, concluyó.