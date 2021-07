Enacom incentiva a pymes a invertir en conectividad

La importancia de generar incentivos para que las empresas inviertan en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la de llevar estos mismos recursos a los sectores más desfavorecidos son los dos pilares sobre los que el jefe de Gabinete del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Ariel Martínez, enfoca su trabajo, como surge de la conversación que el funcionario mantuvo en exclusiva con diario Hoy, a horas de la presentación en sociedad de un programa específico para el sector.

Martínez recibió a la cronista de este multimedio en su oficina de Puerto Madero. En la charla desgranó las ideas fuerza que definen su acercamiento a la implementación y expansión de las TIC en la Argentina.

—¿De qué se trata este programa que están lanzando para empresas de servicios de comunicación?

—Es un programa que contiene el subsidio de tasa, en el cual el Enacom subsidia 12 puntos de tasas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y cooperativas que estén orientadas al servicio TIC. El convenio fue firmado con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Nación. Para que lo entienda el común de la gente, nos referimos a empresas de internet. Entonces, a través del Banco Nación se les ofrecen préstamos a 36 cuotas, con seis meses de gracia, con un subsidio que hoy tiene una tasa del 24%, que quedaría en 12 puntos.

—¿Cuál es el objetivo de este ­programa? ¿Qué tipo de proyectos se fomentan?

—Nosotros tenemos una herramienta que es el ANR, el Aporte No Reembolsable, comúnmente conocido como subsidio. El Enacom recauda el 1% de lo que es la telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable. Ese 1% va a un fondo fiduciario, que es como una gran caja de ahorro. Ese fondo sirve para llevar conectividad allí donde las empresas no llegan porque no les sirve comercialmente. De esa manera, el Enacom, a través de los proyectos que presentan las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas, les subsidia desde un 80%, según el programa, hasta el 100% del proyecto. Pero ¿qué es lo que este programa no contiene y que nosotros estábamos viendo que realmente faltaba? Las empresas no tenían maquinarias, no tenían instalaciones y otros bienes de capital. Entonces vimos que en esa parte las empresas no podían crecer, porque no estaba contemplado por el subsidio. Y pensamos en generar, a través del Banco Nación, una herramienta para que estas empresas puedan crecer en la parte de instalaciones, herramientas y maquinarias y suplementar el ANR, y así generar trabajo genuino y llevarles conectividad a los argentinos.

—¿De qué monto es el crédito al que puede acceder una empresa con este programa?

—El total del programa es de 500 millones de pesos. Una empresa, como máximo, puede pedir hasta 15 millones. Los créditos están orientados a la compra de bienes de capital, que son instalaciones, herramientas y maquinarias.

—¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a estos créditos?

—Lo único que tienen que hacer es tener el certificado de pyme o el certificado de cooperativa. Tienen que ser empresas con licencia TIC y que no tengan deudas en el organismo. Se gestiona dentro de la página del Enacom (www.enacom.gob.ar), en la solapa “Préstamo a tasa web”. Ahí se incorporan la carpeta administrativa y la técnica, y una vez que el crédito es aprobado, nosotros los contactamos con el Banco Nación, que lo que hace es generar toda la parte financiera.

—¿Tienen algún estimativo de cuántas empresas se verán beneficiadas con este nuevo programa?

—Nosotros enviamos la invitación a 2.500 empresas, que son las que están inscriptas y las que entrarían en el universo de pequeñas y medianas empresas y cooperativas que tienen licencia TIC.

—¿Cuándo entrará en vigencia?

—Ya está vigente, y el Banco Nación lo está promocionando. Lo que estamos haciendo ahora noso­tros es recorrer las provincias. Ahora estamos en la provincia de Buenos Aires, explicando su funcionamiento y dándoles a las empresas la oportunidad de acceder al financiamiento.

Un año de cambios

La idea de poner el financiamiento al alcance de las empresas es una de las dos patas de la estrategia del Enacom, tal como la define Martínez. La otra consiste en llevar la conectividad, es decir el acceso a internet y las comunicaciones digitales, a todos los rincones del país a donde todavía no ha llegado. En ese sentido, el funcionario se muestra satisfecho por el trabajo que ya ha realizado la gestión.

—¿Cómo cambió en este año y medio la conectividad en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires? Pienso en que todavía estamos atravesando la pandemia. Ustedes asumieron en 2019, pero hablando principalmente de 2020...

—En realidad cambió mucho. Nadie estaba preparado para esta enfermedad. Lamentablemente nos pidieron que nos resguardáramos en nuestras casas para cuidar nuestra salud. El pedido lo hizo el Presidente Alberto Fernández, y lo felicito porque si hay algo que no se reemplaza es la vida humana. Bueno, cuando vos te quedás en tu casa, todo lo tenés a través de la conectividad: te educás, trabajás, tenés entretenimiento. Yéndonos dos años para atrás, si vos preguntabas entonces qué era el teletrabajo, yo pienso que ninguno de nosotros lo sabía. Y hoy todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo teletrabaja. Pienso que nos agarró a todos desprevenidos, y pasamos de una Argentina en la cual la conectividad era algo importante a una Argentina en la que es algo imprescindible, porque te saca o te da derechos. Entonces, nosotros empezamos a trabajar desde el inicio de la pandemia.

—¿Qué tipo de trabajo vienen haciendo?

—Se firmó un convenio entre Arsat y las telefónicas para que pudieran compartir la red, si se caía la red de alguna de ellas. Y después empezamos a trabajar con todos los programas. Teníamos la herramienta que nombraba antes, que es el Aporte No Reembolsable, un subsidio que estaba orientado a localidades de hasta 10.000 habitantes, y lo ampliamos a las de hasta 30.000 habitantes. Creamos varios programas, como el de barrios populares, que está orientado a todos los barrios que están inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares ­(Renabap). Porque la gran mayoría de los barrios populares están en ciudades que tienen más de 30.000 habitantes, y entonces podemos abocarnos a un barrio popular sin que esté limitado por la localidad y así podemos llevar conectividad a lugares a los que las empresas no van. De esta manera, a través del Estado, en este caso a través del Enacom, podemos llegar a conectar a la gente más vulnerable.

—¿Cuánto creció el acceso a internet en este tiempo a nivel país, ­provincia...?

—Hicimos un informe hace poco. Desde la gestión anterior hasta ahora se conectaron más de un millón de hogares, es decir, de familias. No solo ha crecido la conectividad, que es la llegada al hogar con internet, sino también la velocidad. La velocidad de conexión pasó de 28 a 43 megas, que es muchísimo. Casi se duplicó. Y para hacer un balance, tomando un parámetro de comparación, la gestión anterior dio en concepto de Aportes No Reembolsables 730 millones de pesos en cuatro años, y nosotros dimos hasta ahora 1.500 millones, el doble. Y a la fecha llevamos casi 3.000 millones aprobados por el directorio para ANR.

—¿Cuáles son los planes de acá al futuro?

—Hay mucho para hacer, pero hicimos mucho. El plan es seguir por los barrios vulnerables, por los más necesitados, por donde las empresas no van porque no les interesa comercialmente, porque ahí es donde tiene que estar el Estado. La Argentina es muy amplia y hay muchos lugares de difícil acceso, como en Misiones, donde estuvimos el año pasado y el gobernador explicaba que en algunas partes usan la conectividad de Brasil. Entonces ahí es donde tenemos que estar. El plan del presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, es que nos vayamos de la gestión con muchos más argentinos y argentinas conectados.





Un contador apasionado por las TIC

Ariel Martínez hizo su carrera en la función pública de la mano de Sergio Massa, fundador y líder del Frente Renovador y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

El actual jefe de Gabinete del Enacom estudió en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), donde se recibió de contador público, y a partir del año 1998 ocupó varios puestos en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

En 2020 fue designado como coordinador general de Asuntos Ejecutivos y jefe de Gabinete del ente que regula las ­comunicaciones en la Argentina.

En su curriculum vitae en la página web del ­Enacom se afirma que fue elegido para el cargo “a raíz de su especial interés por las Tecnologías de la Información y las ­Comunicaciones (TIC)”. Un interés que se evidencia en las respuestas brindadas a diario Hoy.