En una salvaje y violenta entradera en City Bell, golpearon a una anciana y a su jardinero

Pese a la marcha por pedido de seguridad que se lleva a cabo todos los jueves en City Bell, los asaltos no cesan en la convulsionada localidad del norte platense, que sin dudas está viviendo la peor etapa de su historia. Tras la entradera del miércoles que tuvo como víctima a una familia cuyo hijo adolescente les contó lo sucedido en vivo a sus compañeros de escuela y a su profesora a través de Zoom, ya que el robo fue durante una clase, ayer se produjo otra. En esta oportunidad, quien la sufrió fue una pensionada de 78 años y su parquero, de 58.



Fuentes policiales indicaron que tres ladrones armados y con ropas de trabajo llegaron hasta una vivienda ubicada en 24 entre 465 y 466 a las 9.30. Allí, sorprendieron al jardinero que se encontraba desarrollando tareas de mantenimiento.



Lo redujeron y lo ingresaron dentro de la propiedad, en donde se hallaba la propietaria. Ambos fueron maniatados y comenzó entonces una verdadera odisea para los perjudicados, ya que los hampones exigían de manera violenta el dinero que creía que allí había. Para alzarse con él, no dudaron en someter a una paliza al hombre, mientras que a ella también le propinaron diversos golpes de puño.



Finalmente, tras recorrer cada rincón se apoderaron de los $52.000 que divisaron, además de joyas y diferentes elementos de valor, junto a celulares. Con todo eso en su poder, se dieron a la fuga y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos.



Agentes de la comisaría Décima se hicieron presentes poco después y, tras revisar las cámaras de seguridad privadas del lugar, detectaron que los malvivientes huyeron en un auto VW Vento de color blanco con techo negro y llantas deportivas. Pese a que se implementó un rastrillaje, no pudieron dar con el mismo.

En tanto, una ambulancia arribó a la vivienda donde se cometió el asalto y los médicos llevaron a cabo las curaciones de rigor para las víctimas, que se encuentran en buen estado de salud.



Se abrió una causa calificada como “robo doblemente calificado”.

Otra marcha



Ayer a las 18, los vecinos de City Bell se reunieron como cada jueves en la plaza San Martín y enfilaron en caravana hacia la céntrica Belgrano, haciendo tocar las bocinas con un único fin: exigir seguridad y vivir en paz.



“Ya roban cualquier cosa . A mí, estando en mi casa, me robaron la mesa de la galería, de hierro y vidrio muy pesada. Cuando salí, vi que no estaba y la puerta de calle estaba abierta. ¡Es indignante cómo vivimos!”, se lamentó una residente del área.